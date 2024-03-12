Дубовцева (Куклина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубовцева (Куклина) Прасковья

Дубовцева (Куклина) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

1905 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубовцев Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубовцев Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубовцев Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубовцев Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовцев Афанасий

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Хлыбова (Дубовцева) Анисья

Отец ребёнка: Дубовцев Афанасий

Мы используем куки для улучшения работы сайта.