Ерохина Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерохина Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1934

Сын: Ерохин Станислав

Отец ребёнка: Ерохин Федор

Фёдоровка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Ерохин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Ерохин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерохин Виктор

Отец ребёнка: Ерохин Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерохин Федор

Смерть
Неизвестно
с-з Федоровка
Похороны
Неизвестно
с-з Федоровка
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