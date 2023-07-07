Ерохина Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митрофан
Рождение ребёнка
02.08.1934
Сын: Ерохин Станислав
Отец ребёнка: Ерохин Федор
Фёдоровка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Ерохин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Ерохин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерохин Виктор
Отец ребёнка: Ерохин Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерохин Федор
Смерть
Неизвестно
с-з Федоровка
Похороны
Неизвестно
с-з Федоровка