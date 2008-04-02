Азина Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения21.11.1918
Дата смерти02.04.2008
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1918
Отец: Азин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
12.06.1945
Сын: Волин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Волин Александр Иванович
Бракосочетание
26.06.1945
Рождение ребёнка
09.05.1947
Дочь: Волина Раиса Александровна
Отец ребёнка: Волин Александр Иванович
Смерть
02.04.2008
Владивосток, Владивостокский, Приморский край