Азина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азина Мария Васильевна

Место рождения

Вечерлей, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

21.11.1918

Дата смерти

02.04.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1918

Отец: Азин Василий Андреевич

Мать: Азина Ксения Африкантовна

Вечерлей, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
12.06.1945

Сын: Волин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Волин Александр Иванович

Терней, Тернейский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
26.06.1945

Муж: Волин Александр Иванович

Терней, Тернейский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
09.05.1947

Дочь: Волина Раиса Александровна

Отец ребёнка: Волин Александр Иванович

Терней, Тернейский муниципальный район, Приморский край
Смерть
02.04.2008
Владивосток, Владивостокский, Приморский край

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