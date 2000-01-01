Архипов Ефим (Авхим) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Ефим (Авхим) Григорьевич

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Место рождения

дер.Стаховщина

Дата рождения

1895

Дата смерти

?.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Архипов Григорий

Мать: Архипова Евдокия

дер.Стаховщина
Рождение ребёнка
1926

Сын: Архипов Николай Ефимович

Мать ребёнка: не указана

дер.Стаховщина
Военная служба
До ?.01.1944
Призван на ВОВ Шумячским РВК. Пропал без вести в январе 1944г. (Источник информации: Книга памяти. Смоленская область. Хиславичский район, Шумячский район, сайт pamyat-naroda.ru)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Евгения Ананьевна

Смерть
?.01.1944
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