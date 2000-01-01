Архипов Ефим (Авхим) Григорьевич
Место рождениядер.Стаховщина
Дата рождения1895
Дата смерти?.01.1944
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Архипов Григорий
Мать: Архипова Евдокия
дер.Стаховщина
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: не указана
дер.Стаховщина
Военная служба
До ?.01.1944
Призван на ВОВ Шумячским РВК. Пропал без вести в январе 1944г. (Источник информации: Книга памяти. Смоленская область. Хиславичский район, Шумячский район, сайт pamyat-naroda.ru)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1944