Мария Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петропавловская (Сементовская) Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Сементовский Дмитрий Дмитриев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сементовский Афанасий Дмитриев

Отец ребёнка: Сементовский Дмитрий Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сементовский Дмитрий Дмитриев

Рождение ребёнка
1808

Сын: Сементовский Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Сементовский Дмитрий Дмитриев

Сементовский Иван Дмитриевич (1808 - ?) Родился в семье священника села Балабанова Рыбинского уезда Дмитрия Сементовского. Из пиитики, в 1832 году определен во дьячка к церкви села Тихвино-Никольского... Показать все
Рождение ребёнка
1818

Сын: Сементовский Андрей Дмитриев

Отец ребёнка: Сементовский Дмитрий Дмитриев

Рождение ребёнка
1823

Сын: Сементовский Афиноген Дмитриев

Отец ребёнка: Сементовский Дмитрий Дмитриев

Рождение ребёнка
1825

Сын: Сементовский Кузьма Дмитриев

Отец ребёнка: Сементовский Дмитрий Дмитриев

Рождение ребёнка
1832

Сын: Сементовский Флегонт Дмитриев

Отец ребёнка: Сементовский Дмитрий Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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