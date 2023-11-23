Мария Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петропавловская (Сементовская) Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Сементовский Дмитрий Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сементовский Афанасий Дмитриев
Отец ребёнка: Сементовский Дмитрий Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Сын: Сементовский Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Сементовский Дмитрий Дмитриев
Сементовский Иван Дмитриевич (1808 - ?) Родился в семье священника села Балабанова Рыбинского уезда Дмитрия Сементовского. Из пиитики, в 1832 году определен во дьячка к церкви села Тихвино-Никольского... Показать все
Рождение ребёнка
1818
Сын: Сементовский Андрей Дмитриев
Отец ребёнка: Сементовский Дмитрий Дмитриев
Рождение ребёнка
1823
Сын: Сементовский Афиноген Дмитриев
Отец ребёнка: Сементовский Дмитрий Дмитриев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Сементовский Кузьма Дмитриев
Отец ребёнка: Сементовский Дмитрий Дмитриев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Сементовский Флегонт Дмитриев
Отец ребёнка: Сементовский Дмитрий Дмитриев
Смерть
Неизвестно