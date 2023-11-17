Бунтовская Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунтовская Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1955 г.р.

Дети

1993 г.р.
1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1993

Дочь: Бунтовская Александра

Отец ребёнка: Бунтовской Сергей

Рождение ребёнка
23.05.1995

Дочь: Станислава

Отец ребёнка: Бунтовской Сергей

Рождение ребёнка
19.01.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бунтовской Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунтовской Сергей

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