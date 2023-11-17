Бунтовская Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.1993
Дочь: Бунтовская Александра
Отец ребёнка: Бунтовской Сергей
Рождение ребёнка
23.05.1995
Дочь: Станислава
Отец ребёнка: Бунтовской Сергей
Рождение ребёнка
19.01.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бунтовской Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бунтовской Сергей