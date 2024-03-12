Аксенова (Немцова) Феодосия Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Немцова) Феодосия Прохоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

15.02.1946

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1912

Муж: Аксенов Григорий Кононович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.09.1918

Сын: Аксенов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Аксенов Григорий Кононович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Аксенов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Аксенов Григорий Кононович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Аксенов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Аксенов Григорий Кононович

Рождение ребёнка
05.04.1930

Сын: Аксенов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Аксенов Григорий Кононович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Аксенова) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Аксенов Григорий Кононович

Смерть
15.02.1946

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