Некрасов Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Аксинья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Ефимья Иванова
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Некрасова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Ефимья Иванова
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Ефимья Иванова
Рождение ребёнка
27.09.1749
Мать ребёнка: Некрасова Ефимья Иванова
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Некрасова Ефимья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Ефимья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1790