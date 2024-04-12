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Некрасов Иван Алексеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Некрасов Алексей Петров

Мать: Некрасова Анна Пантелеева?

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Аксинья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Ефимья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Некрасова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Ефимья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Ефимья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.09.1749

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Ефимья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Некрасов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Ефимья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Ефимья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1790
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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