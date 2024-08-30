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Харионовский Прокопий Андреевич

Место рождения

дер Ваганы, Приводинской волости

Дата рождения

05.07.1892

Дата смерти

27.08.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1892

Отец: Харионовский Андрей Михайлович

Мать: Харионовская (Черенцова) Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харионовский Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Харионовская (Ерофеевская) Анна Филипповна

Бракосочетание
1910

Жена: не указана

Бракосочетание
14.02.1910

Жена: Харионовская (Ерофеевская) Анна Филипповна

Рождение ребёнка
16.11.1911

Сын: Харионовский Николай Прокопьевич

Мать ребёнка: Харионовская (Ерофеевская) Анна Филипповна

Рождение ребёнка
27.01.1928

Дочь: Харионовская Татьяна Прокопьевна

Мать ребёнка: Харионовская (Ерофеевская) Анна Филипповна

Рождение ребёнка
27.01.1928

Дочь: Паутова (Харионовская) Нина Прокопьевна

Мать ребёнка: Харионовская (Ерофеевская) Анна Филипповна

Смерть
27.08.1981

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