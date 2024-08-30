Харионовский Прокопий Андреевич
Место рождениядер Ваганы, Приводинской волости
Дата рождения05.07.1892
Дата смерти27.08.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харионовский Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: Харионовская (Ерофеевская) Анна Филипповна
Бракосочетание
1910
Жена: не указана
Бракосочетание
14.02.1910
Рождение ребёнка
16.11.1911
Сын: Харионовский Николай Прокопьевич
Мать ребёнка: Харионовская (Ерофеевская) Анна Филипповна
Рождение ребёнка
27.01.1928
Дочь: Харионовская Татьяна Прокопьевна
Мать ребёнка: Харионовская (Ерофеевская) Анна Филипповна
Рождение ребёнка
27.01.1928
Смерть
27.08.1981