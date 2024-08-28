Вечтомов Василий Петрович
Место рожденияСтарая Бисарка
Дата рождения01.01.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948
Отец: Вечтомов Пётр Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вечтомов Евгений Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно