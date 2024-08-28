Вечтомов Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вечтомов Василий Петрович

Место рождения

Старая Бисарка

Дата рождения

01.01.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948

Отец: Вечтомов Пётр Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вечтомов Евгений Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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