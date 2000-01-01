Перцова Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перцова Ада Алексеевна
Отец ребёнка: Перцов Алексей Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перцова Лариса Алексеевна
Отец ребёнка: Перцов Алексей Пантелеймонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перцова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Перцов Алексей Пантелеймонович
Смерть
Неизвестно