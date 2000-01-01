Перцова Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перцова Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перцова Ада Алексеевна

Отец ребёнка: Перцов Алексей Пантелеймонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перцова Лариса Алексеевна

Отец ребёнка: Перцов Алексей Пантелеймонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перцов Алексей Пантелеймонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перцова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Перцов Алексей Пантелеймонович

Смерть
Неизвестно
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