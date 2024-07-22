Улейчик Анастасия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Улейчик Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улейчик Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Улейчик Анна Ивановна

Отец ребёнка: Улейчик Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Улейчик Григорий Иванович

Отец ребёнка: Улейчик Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Улейчик Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Улейчик Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Улейчик Тимох Иванович

Отец ребёнка: Улейчик Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Улейчик Тарас Иванович

Отец ребёнка: Улейчик Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Улейчик Яков Иванович

Отец ребёнка: Улейчик Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно

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