Улейчик Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Улейчик Анна Ивановна
Отец ребёнка: Улейчик Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Улейчик Григорий Иванович
Отец ребёнка: Улейчик Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Улейчик Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Улейчик Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Улейчик Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Улейчик Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Улейчик Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно