Денисова Прасковья Старенкова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
23.10.1888
Рождение ребёнка
13.01.1892
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович
Рождение ребёнка
27.06.1896
Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1897
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1901
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1903
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1904
Сын: Денисов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1907
Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно