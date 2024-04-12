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Денисова Прасковья Старенкова

Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
23.10.1888

Муж: Денисов Василий Иванович

Рождение ребёнка
13.01.1892

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
27.06.1896

Сын: Денисов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.08.1897

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.01.1901

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.01.1903

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.11.1904

Сын: Денисов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.01.1907

Сын: Денисов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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