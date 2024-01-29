Губин Степан Васильев
Место рождения
Дата рождения02.12.1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1848 ст.
Отец: Губин Василий Марков
Мать: Губина Мария Тереньтьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Губина Матрона Тарасова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина Матрона Тарасова
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Сын: Губин Аким Стефанов
Мать ребёнка: Губина Матрона Тарасова
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.
Сын: Губин Павел Степанов
Мать ребёнка: Губина Матрона Тарасова
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Мать ребёнка: Губина Матрона Тарасова
Смерть
Неизвестно