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Губин Степан Васильев

Место рождения

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

02.12.1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1848 ст.

Отец: Губин Василий Марков

Мать: Губина Мария Тереньтьева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губин Дмитрий Степанов

Мать ребёнка: Губина Матрона Тарасова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Матрона Тарасова

Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Сын: Губин Аким Стефанов

Мать ребёнка: Губина Матрона Тарасова

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.

Сын: Губин Павел Степанов

Мать ребёнка: Губина Матрона Тарасова

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Сын: Губин Тимофей Стефанов

Мать ребёнка: Губина Матрона Тарасова

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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