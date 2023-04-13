David Rachel צהלה — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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David Rachel צהלה

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: David Eliyahu

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: David Eliyahu

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: David Eliyahu

Рождение ребёнка
23.07.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: David Eliyahu

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: David Eliyahu

Смерть
2012
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