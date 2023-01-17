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Канаев Юрий Васильевич

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Место рождения

Чурилово, Собинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Канаев Василий Михайлович

Мать: Канаева Федосья Николаевна

Чурилово, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чурилово, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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