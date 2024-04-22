Герасимов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения19.12.1908
Дата смерти25.01.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1908
Бракосочетание
11.09.1933
Жена: Анастасия Ивановна
Верёхново, Волотовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.07.1936
Сын: Герасимов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Тайцы, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
25.01.1976
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург