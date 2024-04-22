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Герасимов Николай Иванович

Место рождения

Клопцы, Волотовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

19.12.1908

Дата смерти

25.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1908

Отец: Герасимов Иван Герасимович

Мать: Герасимов Наталия Михайловна

Клопцы, Волотовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
11.09.1933

Жена: Анастасия Ивановна

Верёхново, Волотовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.07.1936

Сын: Герасимов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Тайцы, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
25.01.1976
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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