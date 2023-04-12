Гольцов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольцов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Гольцова Варвара

Рождение ребёнка
01.08.1946

Дочь: Силаева Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Гольцова Серафима Ивановна

Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гольцов Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Гольцова Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гольцова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Гольцова Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гольцова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Гольцова Серафима Ивановна

Смерть
Неизвестно
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