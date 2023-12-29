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Корсакова Катерина Матвеева

Место рождения

Krutovo, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Корсаков Семён Прохоров

Отец ребёнка: Корсаков Прохор Николаев

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Корсакова) Прасковья Прохорова

Отец ребёнка: Корсаков Прохор Николаев

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Корсакова) Афросинья Прохорова

Отец ребёнка: Корсаков Прохор Николаев

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Корсакова) Авдотья Прохорова

Отец ребёнка: Корсаков Прохор Николаев

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Корсаков Гаврило Прохоров

Отец ребёнка: Корсаков Прохор Николаев

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