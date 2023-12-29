Корсакова Катерина Матвеева
Место рожденияKrutovo, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Корсаков Прохор Николаев
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Корсакова) Прасковья Прохорова
Отец ребёнка: Корсаков Прохор Николаев
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Корсакова) Афросинья Прохорова
Отец ребёнка: Корсаков Прохор Николаев
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Корсакова) Авдотья Прохорова
Отец ребёнка: Корсаков Прохор Николаев
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Корсаков Гаврило Прохоров
Отец ребёнка: Корсаков Прохор Николаев