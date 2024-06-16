Шибанова (Шмитова) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибанова (Шмитова) Елена Александровна

Место рождения

Ельцово, Клин, Московская область

Дата рождения

14.05.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1882 ст.

Отец: Шмитов Александр Павлович

Мать: не указана

Ельцово, Клин, Московская область
Бракосочетание
15.09.1900 ст.

Муж: Шибанов Иван Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.

Сын: Шибанов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Шибанов Иван Иванович

Темново, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
18.11.1905 ст.

Сын: Шибанов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шибанов Иван Иванович

Темново, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно

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