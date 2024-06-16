Шибанова (Шмитова) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения14.05.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1882 ст.
Отец: Шмитов Александр Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
15.09.1900 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.
Отец ребёнка: Шибанов Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.11.1905 ст.
Отец ребёнка: Шибанов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно