Татеосян Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.?
Дочь: Пантелеева (Татеосян) Жанна Владимировна
Отец ребёнка: Татеосян Ашот Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1972
Дочь: Овакимова (Татеосян) Офелия Владимировна
Отец ребёнка: Татеосян Ашот Георгиевич
Рождение ребёнка
10.07.1978
Сын: Татеосян Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Татеосян Ашот Георгиевич
Рождение ребёнка
10.07.1978
Дочь: Попова (Татеосян) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Татеосян Ашот Георгиевич
Смерть
Неизвестно