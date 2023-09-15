Татеосян Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татеосян Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.?

Дочь: Пантелеева (Татеосян) Жанна Владимировна

Отец ребёнка: Татеосян Ашот Георгиевич

Тбилиси, ქ. თბილისი
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татеосян Ашот Георгиевич

Рождение ребёнка
23.07.1972

Дочь: Овакимова (Татеосян) Офелия Владимировна

Отец ребёнка: Татеосян Ашот Георгиевич

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
10.07.1978

Сын: Татеосян Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Татеосян Ашот Георгиевич

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
10.07.1978

Дочь: Попова (Татеосян) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Татеосян Ашот Георгиевич

Тбилиси, ქ. თბილისი
Смерть
Неизвестно

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