Дондина Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1898
Дата смерти04.05.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.06.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1921
Дочь: Дондина Нина Африкановна
Отец ребёнка: Дондин Африкан Никонорович
Рождение ребёнка
25.10.1924
Дочь: Дондина Революция Африкановна
Отец ребёнка: Дондин Африкан Никонорович
Рождение ребёнка
Между 12.06.1937 и 12.07.1938
Сын: Петров Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Петров Сергей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1984
Вологда, город Вологда, Вологодская область