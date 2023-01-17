Дондина Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дондина Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1898

Дата смерти

04.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1921

Дочь: Дондина Нина Африкановна

Отец ребёнка: Дондин Африкан Никонорович

Рождение ребёнка
25.10.1924

Дочь: Дондина Революция Африкановна

Отец ребёнка: Дондин Африкан Никонорович

Рождение ребёнка
Между 12.06.1937 и 12.07.1938

Сын: Петров Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Петров Сергей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дондин Африкан Никонорович

Смерть
04.05.1984
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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