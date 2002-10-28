Циглова Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1974
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1974
Отец: Новопашин Николай
Мать: Новопашина Александра
Рождение ребёнка
24.10.1992
Дочь: Циглова Екатерина Аркадьевна
Отец ребёнка: Циглов Аркадий Савельевич
Рождение ребёнка
28.10.2002
Отец ребёнка: Циглов Аркадий Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курбанбаева Ирина Аркадьевна
Отец ребёнка: Циглов Аркадий Савельевич