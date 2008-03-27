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Рямо Иван Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1987

Отец: Рямо Анатолий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.2008

Дочь: Рямо Вероника Ивановна

Мать ребёнка: Рямо Анна Владимировна

Рождение ребёнка
21.07.2018

Сын: Рямо Александр Иванович

Мать ребёнка: Рямо Анна Владимировна

Рождение ребёнка
24.11.2020

Сын: Рамо Артём Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рямо Анна Владимировна

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