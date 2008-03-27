Рямо Иван Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1987
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1987
Отец: Рямо Анатолий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.2008
Дочь: Рямо Вероника Ивановна
Мать ребёнка: Рямо Анна Владимировна
Рождение ребёнка
21.07.2018
Мать ребёнка: Рямо Анна Владимировна
Рождение ребёнка
24.11.2020
Сын: Рамо Артём Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рямо Анна Владимировна