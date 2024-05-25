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Хамитов Мансур Хусаинович

Место рождения

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр

Дата рождения

10.09.1946

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1946

Отец: Хамитов Хусаин Гарифович

Мать: Хамитова Гульминур Ахмадуллаевна

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Смерть
2016
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр

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