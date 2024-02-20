Якуничева (Губская) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения?.07.1921
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1921
Отец: Губский Иван Семенович
Мать: Губская Мария Петровна
х. Валуево Советинский район Таганрогского округа Северо-Кавказского края (с. Валуевское)
Рождение ребёнка
06.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якуничев Николай Иванович
Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
12.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якуничев Николай Иванович
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000