Якуничева (Губская) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якуничева (Губская) Любовь Ивановна

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Место рождения

Валуево, Мясниковский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

?.07.1921

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1921

Отец: Губский Иван Семенович

Мать: Губская Мария Петровна

Валуево, Мясниковский муниципальный район, Ростовская область
х. Валуево Советинский район Таганрогского округа Северо-Кавказского края (с. Валуевское)
Рождение ребёнка
06.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якуничев Николай Иванович

Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
12.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якуничев Николай Иванович

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якуничев Николай Иванович

Смерть
2000
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