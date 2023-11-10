Куракова Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1978
Отец: Галкин Анатолий Иванович
Мать: Галкина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
09.12.2002
Отец ребёнка: Кураков Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
09.12.2002
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.12.2002
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.08.2016
Отец ребёнка: Кураков Андрей Николаевич