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Куракова Ирина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1978

Отец: Галкин Анатолий Иванович

Мать: Галкина Вера Ивановна

Рождение ребёнка
09.12.2002

Сын: Кураков Даниил Андреевич

Отец ребёнка: Кураков Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
09.12.2002

Сын: Кураков Даниил Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.12.2002

Сын: Кураков Даниил Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.08.2016

Сын: Кураков Павел Андреевич

Отец ребёнка: Кураков Андрей Николаевич

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