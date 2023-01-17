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Назаров Яков Назарович

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Место рождения

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Назар Иванович

Мать: не указана

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Назарова Домна Яковлевна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Назаров Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Назаров Данила Яковлевич

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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