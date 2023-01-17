Назаров Яков Назарович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Назар Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Назарова Домна Яковлевна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно