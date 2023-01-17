Максим Агафонович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826
Отец: Агафон Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Дочь: Степанида Максимовна
Мать ребёнка: Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
09.12.1854
Сын: Севастьян Максимович
Мать ребёнка: Татьяна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ильинична
Смерть
Неизвестно