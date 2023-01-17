Максим Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксим Агафонович

Максим Агафонович

avatar

Место рождения

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1784 г.р.

Мать

Жена

Вычислено 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826

Отец: Агафон Иванович

Мать: ?

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Дочь: Степанида Максимовна

Мать ребёнка: Татьяна Ильинична

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.12.1854

Сын: Севастьян Максимович

Мать ребёнка: Татьяна Ильинична

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ильинична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close