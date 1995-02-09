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Астраханцев Петр Петрович

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Место рождения

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

20.12.1918

Дата смерти

09.02.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
28.11.1945

Дочь: Астраханцева Людмила Петровна

Мать ребёнка: Астраханцева Любовь Марковна

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.01.1948

Дочь: Коломиец Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Астраханцева Любовь Марковна

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.06.1951

Сын: Астраханцев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Астраханцева Любовь Марковна

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
09.02.1995
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
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