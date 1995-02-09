Астраханцев Петр Петрович
Место рождения
Дата рождения20.12.1918
Дата смерти09.02.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1945
Дочь: Астраханцева Людмила Петровна
Мать ребёнка: Астраханцева Любовь Марковна
Рождение ребёнка
27.01.1948
Дочь: Коломиец Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Астраханцева Любовь Марковна
Рождение ребёнка
17.06.1951
Сын: Астраханцев Владимир Петрович
Мать ребёнка: Астраханцева Любовь Марковна
Смерть
09.02.1995