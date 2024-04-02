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Прохоров Прохор Егоров

Место рождения

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1739

Дата смерти

Между 1789 и 1810

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Прохоров Егор Иванович

Мать: Прохорова Катерина Алексеевна

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1768

Сын: Прохоров Иван Прохорович

Мать ребёнка: Прохорова Марья Кирсанова

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Марья Прохоровна

Мать ребёнка: Прохорова Марья Кирсанова

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1775

Сын: Прохоров Михаил Прохорович

Мать ребёнка: Прохорова Марья Кирсанова

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ирина Прохоровна

Мать ребёнка: Прохорова Марья Кирсанова

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Вера Прохоровна

Мать ребёнка: Прохорова Марья Кирсанова

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Марья Кирсанова

Смерть
Между 1789 и 1810
Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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