Прохоров Прохор Егоров
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиМежду 1789 и 1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Прохорова Марья Кирсанова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Марья Прохоровна
Мать ребёнка: Прохорова Марья Кирсанова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Прохоров Михаил Прохорович
Мать ребёнка: Прохорова Марья Кирсанова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ирина Прохоровна
Мать ребёнка: Прохорова Марья Кирсанова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Вера Прохоровна
Мать ребёнка: Прохорова Марья Кирсанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1789 и 1810