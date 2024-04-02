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Богоявленский Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богоявленский Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богоявленская (Косоротова) Наталья Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богоявленский Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Богоявленская (Косоротова) Наталья Давыдовна

Рождение ребёнка
21.02.1915

Дочь: Лактионова (Богоявленская) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Богоявленская (Косоротова) Наталья Давыдовна

Малая Сергиевка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Богоявленский Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Богоявленская (Косоротова) Наталья Давыдовна

Рождение ребёнка
10.11.1922

Сын: Богоявленский Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Богоявленская (Косоротова) Наталья Давыдовна

Смерть
Неизвестно

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