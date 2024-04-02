Богоявленский Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богоявленский Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1915
Дочь: Лактионова (Богоявленская) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Богоявленская (Косоротова) Наталья Давыдовна
Малая Сергиевка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1918
Сын: Богоявленский Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Богоявленская (Косоротова) Наталья Давыдовна
Рождение ребёнка
10.11.1922
Сын: Богоявленский Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Богоявленская (Косоротова) Наталья Давыдовна
Смерть
Неизвестно