Моисеенко Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения20.10.1931
Дата смерти26.04.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1931
Бракосочетание
10.01.1950
Брак заключен 10.01.1950, а запись в книге актов градж состояния сделана 24.09.1958 года - после рождения третьего ребенка - моей мамы.
Рождение ребёнка
02.09.1958
Дочь: Ромашко Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Моисеенко Анна Каллистратовна
Смерть
26.04.2008