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Моисеенко Алексей Федорович

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Место рождения

Покровка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

20.10.1931

Дата смерти

26.04.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1931

Отец: Моисеенко Феодор Феодорович

Мать: Барякина Александра Феодоровна

Покровка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
10.01.1950

Жена: Моисеенко Анна Каллистратовна

Покровка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Брак заключен 10.01.1950, а запись в книге актов градж состояния сделана 24.09.1958 года - после рождения третьего ребенка - моей мамы.
Рождение ребёнка
02.09.1958

Дочь: Ромашко Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Моисеенко Анна Каллистратовна

Покровка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Смерть
26.04.2008
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