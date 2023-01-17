(Соловьева) Домна Петровна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1903
Рождение ребёнка
31.10.1903
Отец ребёнка: Лаптев Федор Феоктистович
Рождение ребёнка
26.12.1914
Отец ребёнка: Лаптев Федор Феоктистович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка-середнячка, раскулачена
Смерть
1959
Похороны
Неизвестно