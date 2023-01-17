(Соловьева) Домна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соловьева) Домна Петровна

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Место рождения

Мыльниково, Белоярская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

1886

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Мыльниково, Белоярская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
15.01.1903

Муж: Лаптев Федор Феоктистович

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.10.1903

Сын: Лаптев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Лаптев Федор Феоктистович

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.12.1914

Сын: Лаптев Николай Федорович

Отец ребёнка: Лаптев Федор Феоктистович

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка-середнячка, раскулачена
Смерть
1959
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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