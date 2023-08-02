Тулатова (Датиева) Каба Урусбиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатова (Датиева) Каба Урусбиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулатов Касполат (Коста)

Рождение ребёнка
12.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулатов Касполат (Коста)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулатов Касполат (Коста)

Смерть
Неизвестно
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