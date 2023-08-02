Тулатова (Датиева) Каба Урусбиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тулатов Касполат (Коста)
Рождение ребёнка
12.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тулатов Касполат (Коста)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно