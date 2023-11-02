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Щеголева Галина Андреевна
Щеголева Галина Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1943
Пол
Женский
Отец
Щеголев Андрей Николаевич
1915 г.р.
Мать
Щеголева-Винокурова Антонина Ивановна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец:
Щеголев Андрей Николаевич
Мать:
Щеголева-Винокурова Антонина Ивановна
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