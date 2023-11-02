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Щеголева Галина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Щеголев Андрей Николаевич

Мать: Щеголева-Винокурова Антонина Ивановна

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