Борин Александр Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борин Александр Вадимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1981

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1981

Отец: Борин Вадим Николаевич

Мать: Борина Елена

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