Неизвестно Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1932

Сын: Сидоров Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Сидоров Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Сидорова Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Сидоров Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Сидоров Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Сидоров Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Никулина Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Сидоров Дмитрий Васильевич

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