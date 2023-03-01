Неизвестно Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.01.1932
Сын: Сидоров Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Сидоров Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Сидорова Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Сидоров Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Сидоров Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Сидоров Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Никулина Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Сидоров Дмитрий Васильевич