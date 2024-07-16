Князева (Воробьева) Мария Александровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения27.05.1902
Дата смерти27.09.1973
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1902
Россия
Бракосочетание
20.11.1922
г. Шуя
Рождение ребёнка
26.09.1923
Дочь: (Князева) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Князев Василий Иванович
г. Шуя
Рождение ребёнка
21.12.1924
Дочь: Антипова (Князева) Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Князев Василий Иванович
г. Шуя
Рождение ребёнка
04.12.1926
Дочь: Волоцкая (Князева) Маргарита Васильевна
Отец ребёнка: Князев Василий Иванович
Шуя, Шуя, Ивановская область
Смерть
27.09.1973
г. Шуя
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
г. Шуя