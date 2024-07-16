Князева (Воробьева) Мария Александровна 27.05.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКнязева (Воробьева) Мария Александровна

Князева (Воробьева) Мария Александровна

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

27.05.1902

Дата смерти

27.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1902

Отец: Воробьев Александр Тимофеевич

Мать: Воробьева (Седова) Анна

Россия
Бракосочетание
20.11.1922

Муж: Князев Василий Иванович

г. Шуя
Рождение ребёнка
26.09.1923

Дочь: (Князева) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Князев Василий Иванович

г. Шуя
Рождение ребёнка
21.12.1924

Дочь: Антипова (Князева) Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Князев Василий Иванович

г. Шуя
Рождение ребёнка
04.12.1926

Дочь: Волоцкая (Князева) Маргарита Васильевна

Отец ребёнка: Князев Василий Иванович

Шуя, Шуя, Ивановская область
Смерть
27.09.1973
г. Шуя
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
г. Шуя

Мы используем куки для улучшения работы сайта.