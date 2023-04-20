Приходько Митрофан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.1904
Сын: Приходько Василий Митрофанович
Мать ребёнка: Приходько Анна Федоровна
Место жительства
1904 ст.
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Приходько Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно