Глубоковский Матвей Никанорович
Место рождения
Дата рождения08.11.1857
Дата смерти24.12.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1872
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1872 по 1876
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1876 по 1903
Смерть
24.12.1903