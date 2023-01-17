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Глубоковский Матвей Никанорович

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Место рождения

Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.11.1857

Дата смерти

24.12.1903

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1872
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1872 по 1876
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1876 по 1903
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.12.1903
Москва, город федерального значения Москва
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