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Зиновьева Николай Моисеевич

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Место рождения

Старооскольский Уезд, Курская Губерния

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Зиновьев Моисей Дмитриевич

Мать: Зиновьева Мария

Старооскольский Уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Зиновьева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Зиновьевна Агрофена Евдокимовна

с.Дубовки
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Зиновьева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Зиновьевна Агрофена Евдокимовна

Рождение ребёнка
28.09.1855

Сын: Зиновьева Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Зиновьевна Агрофена Евдокимовна

с.Дубовки
Рождение ребёнка
1856

Сын: Зиновьева Емельян Николаевич

Мать ребёнка: Зиновьевна Агрофена Евдокимовна

с.Дубовки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновьевна Агрофена Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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