Зиновьева Николай Моисеевич
Место рожденияСтарооскольский Уезд, Курская Губерния
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Зиновьев Моисей Дмитриевич
Мать: Зиновьева Мария
Старооскольский Уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Зиновьева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Зиновьевна Агрофена Евдокимовна
с.Дубовки
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Зиновьева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Зиновьевна Агрофена Евдокимовна
Рождение ребёнка
28.09.1855
Сын: Зиновьева Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Зиновьевна Агрофена Евдокимовна
с.Дубовки
Рождение ребёнка
1856
Сын: Зиновьева Емельян Николаевич
Мать ребёнка: Зиновьевна Агрофена Евдокимовна
с.Дубовки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно