Бондарь (Яровая) Устинья Степановна 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бондарь (Яровая) Устинья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Яровой Степан Федорович

Мать: Яровая Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарь Евстигней (Евстафий, Евтихий) Андреевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Бондарь Павел Евтихиевич

Отец ребёнка: Бондарь Евстигней (Евстафий, Евтихий) Андреевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Бондарь Митрофан Евтихиевич

Отец ребёнка: Бондарь Евстигней (Евстафий, Евтихий) Андреевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Бондарь Анна Евтихиевна

Отец ребёнка: Бондарь Евстигней (Евстафий, Евтихий) Андреевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Бондарь Петр Евтихиевич

Отец ребёнка: Бондарь Евстигней (Евстафий, Евтихий) Андреевич

Смерть
Неизвестно

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