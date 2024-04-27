Бондарь (Яровая) Устинья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Яровой Степан Федорович
Мать: Яровая Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Бондарь Евстигней (Евстафий, Евтихий) Андреевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Бондарь Митрофан Евтихиевич
Отец ребёнка: Бондарь Евстигней (Евстафий, Евтихий) Андреевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Бондарь Анна Евтихиевна
Отец ребёнка: Бондарь Евстигней (Евстафий, Евтихий) Андреевич
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Бондарь Евстигней (Евстафий, Евтихий) Андреевич
Смерть
Неизвестно