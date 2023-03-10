Ивлий Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Степан
Рождение ребёнка
1749
Сын: Василий Ивлиев
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Алексей Ивлиев
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осип Ивлиев
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Иванова
Смерть
1770