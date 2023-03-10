Ивлий Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлий Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1738 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Василий Ивлиев

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Алексей Ивлиев

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осип Ивлиев

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Иванова

Смерть
1770
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