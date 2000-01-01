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Шиндин Иван Павлович

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Место рождения

с. Голодяевка

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Шиндин (shindin) Павел (Pavel)

Мать: не указана

с. Голодяевка
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шиндина Прасковья Григорьевна

Военная служба
24.06.1941
Меленковский РВК, Ивановская обл., Меленковский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиндин Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Шиндина Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дерябина Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Шиндина Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиндин Александр Иванович

Мать ребёнка: Шиндина Прасковья Григорьевна

Смерть
?.12.1941
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