Шиндин Иван Павлович
Место рожденияс. Голодяевка
Дата рождения1911
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Шиндин (shindin) Павел (Pavel)
Мать: не указана
с. Голодяевка
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шиндина Прасковья Григорьевна
Военная служба
24.06.1941
Меленковский РВК, Ивановская обл., Меленковский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шиндина Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дерябина Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Шиндина Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шиндин Александр Иванович
Мать ребёнка: Шиндина Прасковья Григорьевна
Смерть
?.12.1941