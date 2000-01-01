Петлина Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Абросимова Анна Родионовна
Отец ребёнка: Петлин Родион Иванович
Орловская область, Тельчинский район, село Спасское
Рождение ребёнка
1921
Сын: Петлин Николай Родионович
Отец ребёнка: Петлин Родион Иванович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Петлин Василий Родионович
Отец ребёнка: Петлин Родион Иванович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Петлин Родион Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Родионовна
Отец ребёнка: Петлин Родион Иванович
Смерть
Неизвестно