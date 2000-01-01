Петлина Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петлина Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Абросимова Анна Родионовна

Отец ребёнка: Петлин Родион Иванович

Орловская область, Тельчинский район, село Спасское
Рождение ребёнка
1921

Сын: Петлин Николай Родионович

Отец ребёнка: Петлин Родион Иванович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Петлин Василий Родионович

Отец ребёнка: Петлин Родион Иванович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Петлин Иван Родионович

Отец ребёнка: Петлин Родион Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петлин Родион Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Родионовна

Отец ребёнка: Петлин Родион Иванович

Смерть
Неизвестно
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