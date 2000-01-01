Осипов Евдоким Тимофеевич
Место рожденияКаштак
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Осипов Тимофей Иванович
Мать: не указана
Каштак
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Агриппина Евдокимовна
Мать ребёнка: Осипова Агафья Павловна
Каштак
Рождение ребёнка
1872
Сын: Осипов Кондратий
Мать ребёнка: Осипова Агафья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Агафья Павловна
Смерть
Неизвестно