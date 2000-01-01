Осипов Евдоким Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Евдоким Тимофеевич

Осипов Евдоким Тимофеевич

avatar

Место рождения

Каштак

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Осипов Тимофей Иванович

Мать: не указана

Каштак
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Агриппина Евдокимовна

Мать ребёнка: Осипова Агафья Павловна

Каштак
Рождение ребёнка
1872

Сын: Осипов Кондратий

Мать ребёнка: Осипова Агафья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Агафья Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close