Шишкин Степан Степанович
Место рождения
Дата рождения31.05.1938
Дата смерти17.11.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шишкина Маина Павловна
Порог, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шишкина Маина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Маина Павловна
Смерть
17.11.1974