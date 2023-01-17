Шишкин Степан Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Степан Степанович

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

31.05.1938

Дата смерти

17.11.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

36 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина Маина Павловна

Порог, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина Маина Павловна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Маина Павловна

Смерть
17.11.1974
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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