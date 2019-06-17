Бикмурзина (Матвеева) Анна Николаевна
Место рожденияд.Новое Тимошкино
Дата рождения17.06.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1991
д.Новое Тимошкино
Бракосочетание
22.01.2016
пгт Аксубаево
Рождение ребёнка
29.03.2016
Сын: Бикмурзин Илья Станиславович
Отец ребёнка: Бикмурзин Станислав Геннадьевич
г. Набережные Челны
Рождение ребёнка
16.02.2021
Дочь: Бикмурзина Юлия Станиславовна
Отец ребёнка: Бикмурзин Станислав Геннадьевич
г. Набережные Челны