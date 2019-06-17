Бикмурзина (Матвеева) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикмурзина (Матвеева) Анна Николаевна

Место рождения

д.Новое Тимошкино

Дата рождения

17.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1991

Отец: Матвеев Николай Александрович

Мать: Матвеева Светлана Геннадьевна

д.Новое Тимошкино
Бракосочетание
22.01.2016

Муж: Бикмурзин Станислав Геннадьевич

пгт Аксубаево
Рождение ребёнка
29.03.2016

Сын: Бикмурзин Илья Станиславович

Отец ребёнка: Бикмурзин Станислав Геннадьевич

г. Набережные Челны
Рождение ребёнка
16.02.2021

Дочь: Бикмурзина Юлия Станиславовна

Отец ребёнка: Бикмурзин Станислав Геннадьевич

г. Набережные Челны
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