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Шкабурда Анна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1731

Сын: Шкабурда Корнилий Федоров

Отец ребёнка: Шкабурда Федор Иванов

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1735

Сын: Шкабурда Моисей Федоров

Отец ребёнка: Шкабурда Федор Иванов

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1740

Сын: Шкабурда Петр Федорович

Отец ребёнка: Шкабурда Федор Иванов

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкабурда Федор Иванов

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Смерть
Неизвестно
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